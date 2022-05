Fratoianni “Sbagliata via delle armi, servono più sanzioni a Russia”

"Al governo Draghi io ho detto no, c'è tutto e il contrario di tutto, non è il mio Governo e non lo considero utile per il Paese". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.