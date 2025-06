Eastwest, Scognamiglio “Conoscere bene i Paesi per stare sui mercati”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi trasferiamo conoscenza, sia per stare sui mercati dove già si è presenti, che per andare a esplorarne di nuovi, perché bisogna capire le storie di questi Paesi altrimenti si fanno errori banali e si rischiano diseconomie". Così Giuseppe Scognamiglio, fondatore e CEO di Eastwest, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano, dell'agenzia Italpress. "Eastwest è una piattaforma che fa informazione, formazione e assistenza alle imprese affinché possano capire meglio come fare per andare all'estero. Siamo in grado di seguire l'imprenditore e l'azienda sia dal punto di vista strategico che nella gestione dello sviluppo - aggiunge -. La ragione per la quale sono partito da una rivista geopolitica e sono arrivato all'assistenza alle imprese è proprio cercare di diminuire il più possibile il fattore incertezza. Ovviamente non possiamo prevedere tutto in un mondo che è diventato sempre più imprevedibile". sat/azn