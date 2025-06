Piano Mattei, Minniti “Il futuro dell’Europa si giocherà in Africa”

ROMA (ITALPRESS) - "La mia convinzione è che nei prossimi 20 anni il futuro dell'Europa si giocherà in Africa. I destini dei due continenti sono fortemente intrecciati per tre grandi questioni. La prima riguarda gli squilibri demografici, l'Africa cresce molto dal punto di vista demografico e l'Europa è in recessione demografica; quindi, per affrontare il tema dei flussi migratori bisogna farlo necessariamente con l'Africa perché i flussi migratori vanno governati anziché costruire muri. L'Africa poi è cruciale perché non è un continente povero ma potenzialmente ricchissimo, soprattutto dei metalli delle terre rare. La terza questione riguarda la sicurezza, perché in questo momento alcuni Paesi sono il principale incubatore di terrorismo internazionale insieme all'Afghanistan". Così Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. mrv/sat