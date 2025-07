Netweek, Sciscione “L’informazione locale è un servizio pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – Una storia a tutto tondo, che vede le vicende personali intrecciarsi con l’evoluzione della televisione privata italiana: a fare da narratore è Gianfranco Sciscione, co-fondatore e presidente del gruppo Netweek, nel suo libro "Il grande sogno. Il ragazzo che sognava la televisione", scritto insieme all’attore Piermaria Cecchini. Sciscione, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, ripercorre il percorso di crescita della media company. L'informazione locale per Sciscione fa da "amplificatore" alla voce della gente e dei suoi problemi, "non esistono solo i temi nazionali". azn/sat