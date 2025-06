Caramanna “Turismo al centro del motore dell’economia italiana”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel 2024 l'Italia ha superato per la prima volta la Francia per arrivi e presenze. Questo è un dato del quale dobbiamo essere orgogliosi, del quale dobbiamo ringraziare le nostre imprese, i nostri imprenditori, perché è vero che noi come politica diamo degli strumenti e cerchiamo di rendere il turismo attrattivo, ma poi abbiamo una serie di imprenditori e di aziende che lavorano e permettono tutto questo". Lo afferma Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. "C'è una ripresa del mercato domestico di circa il 4%, di italiani che scelgono l'Italia come destinazione - prosegue Caramanna -. Negli anni passati il traino lo hanno fatto gli stranieri, gli statunitensi su tutti e poi abbiamo mercati nuovi che si affacciano all'Italia". "Credo che il termine overtourism sia mediaticamente scorretto, è un disincentivo per coloro che guardano la nostra nazione per fare turismo o per trovare una destinazione per le proprie vacanze", aggiunge. azn/sat