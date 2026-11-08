Francia, nuovo test esoatmosferico per il missile balistico strategico M51.4

ROMA (ITALPRESS) – La Francia ha completato nella notte scorsa un nuovo lancio esoatmosferico del razzo-sonda SyLEx, destinato alla sperimentazione di tecnologie per la deterrenza nucleare e i futuri sistemi iperveloci. Il test, condotto dalla Direction générale de l’armement (Dga) nel poligono delle Landes, a Biscarrosse, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo del missile balistico strategico M51.4, destinato alla componente oceanica della deterrenza francese.

SyLEx, acronimo di Système de Lancement d’Expériences, è un vettore nazionale sviluppato da ArianeGroup dal 2021 per effettuare esperimenti nell’alta atmosfera e oltre i suoi confini, con applicazioni sia militari sia civili. Il primo lancio risale al novembre 2025. Secondo il Ministero delle Forze Armate, la nuova prova ha confermato l’affidabilità del sistema e consentito di raggiungere “un importante traguardo tecnologico” nello sviluppo del carico utile dell’M51.4, per migliorarne le prestazioni rispetto ai sistemi avversari. L’esperimento segue di meno di un mese il sesto tiro di accettazione del missile M51, effettuato dal sottomarino nucleare lanciamissili Le Vigilant.

Il programma SyLEx permette di sperimentare in volo componenti e soluzioni tecnologiche senza ricorrere necessariamente al lancio di un missile strategico completo. La Dga sottolinea che l’iniziativa restituisce alla Francia una capacità autonoma di voli suborbitali e prove in alta atmosfera, assente da diversi decenni. L’operazione ha coinvolto le infrastrutture di Biscarrosse e Hourtin, con radar, sistemi ottici e telemetria installati sulla nave prove e misure Monge.

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