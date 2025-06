Francia, Macron “Pronti a partecipare per dare protezione ad Israele”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Durante una conferenza stampa, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi è disponibile a supportare Israele in operazioni di difesa e protezione qualora si verificassero attacchi di rappresaglia da parte di Teheran, se le circostanze lo permetteranno. “Ho offerto il mio sostegno a Israele”, ha dichiarato. Tuttavia, ha precisato che la Francia non prenderà parte in nessun caso ad azioni offensive.

