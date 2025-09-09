PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Sebastien Lecornu primo ministro. Lo riportano i media francesi. Il ministro delle Forze Armate, che nelle ultime ore era stato indicato come il favorito per la carica di primo ministro, sostituisce François Bayrou, all’indomani della sfiducia al suo governo.

Il presidente Emmanuel Macron ha “incaricato” il suo nuovo primo ministro, Sebastien Lecornu, di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento”, ha dichiarato l’Eliseo. Questo, “al fine di adottare il bilancio nazionale e costruire gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi”. Solo dopo queste discussioni di parte Sébastien Lecornu proporrà un governo al presidente.

L’azione del primo ministro – si legge in una nota dell’Eliseo – “sarà guidata dalla difesa della nostra indipendenza e del nostro potere, dal servizio al popolo francese e dalla stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese. Il presidente della Repubblica è convinto che su queste basi sia possibile un accordo tra le forze politiche, nel rispetto delle convinzioni di ciascuna”.

LE PRIME PAROLE DI LECORNU

“Il presidente della Repubblica mi ha affidato il compito di costruire un governo con un obiettivo chiaro: la difesa della nostra indipendenza e del nostro potere, il servizio del popolo francese e la stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese. Desidero ringraziarlo per la fiducia che mi ha dimostrato nominandomi primo ministro. Rendo omaggio a Francois Bayrou per il coraggio dimostrato nel difendere le sue convinzioni fino alla fine”. Così su X Sébastien Lecornu. “Voglio dire sinceramente ai nostri compatrioti che comprendo le loro aspettative e che sono consapevole delle difficoltà. Stiamo lavorando con umiltà e faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).