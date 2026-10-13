Francia: al via Salone dell’auto di Parigi con numero record di marchi cinesi

PARIGI (FRANCIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 91esima edizione del Salone dell’auto di Parigi si è aperta ieri nella capitale francese, con la partecipazione di un numero record di case automobilistiche cinesi, presenti per mostrare i loro ultimi modelli e le nuove tecnologie.

L’evento, della durata di una settimana, riunisce oltre 100 espositori e più di 60 case automobilistiche. Al salone partecipano complessivamente 25 marchi cinesi, rappresentati da 16 case automobilistiche, tra cui BYD, XPeng, Changan, Dongfeng e Leapmotor, circa il doppio rispetto all’edizione del 2024.

Serge Gachot, direttore del Salone dell’auto di Parigi, ha dichiarato che, rispetto a due anni fa, le case automobilistiche cinesi stanno ponendo maggiore enfasi sull’accrescimento della notorietà dei propri marchi, intensificando al contempo la ricerca di partner locali, a dimostrazione di un impegno più deciso nei confronti del mercato francese e, più in generale, di quello europeo.

Oltre alle case automobilistiche cinesi, anche marchi europei, tra cui Audi, Citroen, Peugeot, Renault e Volkswagen, stanno presentando nuovi modelli e tecnologie di elettrificazione, facendo dei veicoli elettrici, della guida intelligente e delle soluzioni innovative per la mobilità alcuni dei temi centrali del salone di quest’anno.

Per la prima volta, il Salone dell’auto di Parigi ha introdotto dimostrazioni di guida autonoma aperte al pubblico. I visitatori possono scoprire come funzionano le tecnologie e salire a bordo di veicoli dotati di sistemi di guida intelligente per sperimentarne le funzionalità in condizioni stradali reali.

L’evento ha inoltre ampliato il proprio programma di test drive, offrendo circa 90 modelli di 20 marchi automobilistici, tra cui veicoli elettrici a batteria e veicoli ibridi. Durante il salone sono previste oltre 5.000 prove di questo tipo, che consentiranno ai visitatori di sperimentare le prestazioni e le caratteristiche tecnologiche degli ultimi modelli.

Organizzato ogni due anni, il Salone dell’auto di Parigi si estende quest’anno su cinque padiglioni, con 70.000 metri quadrati di superficie espositiva al coperto e ulteriori 15.000 metri quadrati di spazi esterni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)