Frana Niscemi, Schifani “Occorre fare presto per ridare serenità a popolazione”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - "Occorre dare serenità alla popolazione di Niscemi, ma farlo con i fatti. Le risorse ci sono, la scommessa sono i tempi e questa scommessa non intendo perderla". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani oggi a Niscemi parlando con i giornali a margine della consegna dei lavori di riqualificazione della regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria. col3/mca2 (Fonte video: Regione Siciliana)