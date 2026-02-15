Frana Niscemi, NOCS della Polizia di Stato al lavoro con drone terrestre

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - I NOCS hanno recuperato la Croce di Niscemi crollata per lo smottamento ed hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una abitazione nella zona 0-30. Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre in dotazione ai NOCS. L’utilizzo del drone ha consentito anche di riconsegnare alcuni effetti personali, foto e libri, al proprietario di un’abitazione , che era vicino all’operatore del NOCS e ha indicato direttamente gli oggetti più importati da prelevare . mgg/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)