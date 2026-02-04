Frana Niscemi, la Regione attiva il monitoraggio tecnico-scientifico Ingv e Ogs

PALERMO (ITALPRESS) – Prende il via da oggi il monitoraggio tecnico-scientifico dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) sul fenomeno franoso che interessa il territorio del Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

L’attività di sorveglianza straordinaria è stata richiesta dalla Presidenza della Regione Siciliana e sarà realizzata in stretta collaborazione con i dipartimenti della Protezione civile nazionale e regionale.

“La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta – dice il presidente della Regione Renato Schifani – e per questo ci stiamo affidando a istituti di rilevanza scientifica internazionale che, attraverso indagini rigorose e tecnologie avanzate, ci permetteranno di comprendere pienamente il fenomeno. Si tratta di studi complessi che si avvarranno anche della collaborazione di altri enti per analisi dettagliate, per individuare sistemi di sorveglianza ed elaborare proposte e provvedimenti mirati per la tutela del territorio e della popolazione”.

Nel dettaglio, l’Ingv effettuerà il monitoraggio geochimico dell’area per verificare la possibile presenza di anomalie di gas crostali, con particolare attenzione al metano, e il monitoraggio geofisico che prevede l’installazione di una rete di stazioni Gnss (Global navigation satellite system) distribuite lungo l’area della frana e nella fascia instabile, al fine di misurare in tempo reale gli spostamenti del suolo e le accelerazioni del movimento.

Contemporaneamente l’Ogs effettuerà indagini attraverso l’esecuzione di una prospezione geoelettrica 3D e una prospezione sismica ad alta risoluzione con le quali sarà possibile identificare le caratteristiche del sottosuolo, individuare eventuali piani di scivolamento e definire con maggiore precisione i volumi di terreno coinvolti nel movimento franoso.

