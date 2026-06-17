Frana Niscemi, Galvagno riceve il sindaco Conti: “Teniamo i riflettori accesi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Teniamo accesi i riflettori su Niscemi. Oggi ho avuto il piacere di ospitare a Palazzo Reale il sindaco Massimiliano Conti che mi ha aggiornato sulla situazione di crisi che sta ancora vivendo la sua città: la buona notizia è che il numero degli sfollati continua a scendere, ma non abbassiamo la guardia. Ecco perché, dopo le iniziative con la Conferenza delle Assemblee legislative delle Regione e delle Province Autonome, abbiamo in programma un altro importante appuntamento a sostegno della popolazione colpita dalla frana dello scorso gennaio. Nell’ambito delle attività per il trentennale della Fondazione Federico II, infatti, organizzeremo un evento proprio a Niscemi. A presto vi aggiornerò per i dettagli”. Lo scrive sui propri canali social il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno che stamani, a Palermo, ha ricevuto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti.

– Foto ufficio stampa Presidenza Ars –

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