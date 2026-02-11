Home Video News Cronaca Frana Niscemi, effettuati 60 interventi di recupero beni dai Vigili del Fuoco
Frana Niscemi, effettuati 60 interventi di recupero beni dai Vigili del Fuoco
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - L'instabilità del fronte frana mantiene alto il livello di allerta a Niscemi. Grazie ai droni e agli specialisti TAS, esperti in topografia applicata al soccorso, che monitorano costantemente l'avanzamento dello smottamento, sono stati individuati corridoi di sicurezza per il recupero dei beni. E' quanto fanno sapere i Vigili del fuoco che, nella giornata odierna, hanno portato a termine 60 interventi, di cui 15 nell'area più critica (0-50 metri). Nel pomeriggio, vertice operativo tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Sindaco e il comandante dei vigili del fuoco per programmare le prossime fasi dell'emergenza. vbo/mca3 (fonte video: Vigili del Fuoco)