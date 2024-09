CASERTA (ITALPRESS) – E’ stato ritrovato il corpo della donna dispersa in seguito alla frana che si è verificata il 27 agosto scorso a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

Intanto, continuano le ricerche del figlio 41enne che era con lei. Sorpresi dal maltempo in un loro terreno, madre e figlio stavano rientrando, ma l’Apecar su cui viaggiavano è stata travolta da un’ondata di fango e trascinata per centinaia di metri. Entrambi sono stati sbalzati fuori.

– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

