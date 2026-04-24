Frana di Niscemi, visita a sorpresa del presidente Schifani

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è appena arrivato a Niscemi per un sopralluogo inaspettato. Si tratta della quarta presenza sul territorio da fine gennaio, quando una frana ha colpito l’area causando disagi e provvedimenti di sgombero per diverse famiglie.

Schifani, accompagnato dal delegato per il coordinamento degli interventi legati all’emergenza, Duilio Alongi, visiterà alcuni dei 25 alloggi di edilizia sociale a canone sostenibile (situati in via Spagna 3 e 7) messi a disposizione dal Comune e cofinanziati con fondi regionali.

Successivamente, incontrerà al municipio gli assegnatari degli immobili. Il bando di assegnazione è stato gestito attraverso una procedura speciale e semplificata, autorizzata in deroga dal presidente Schifani, per garantire priorità ai nuclei familiari colpiti dagli sgomberi dopo la frana di gennaio. Al termine degli incontri istituzionali, Schifani si recherà presso il cantiere della regia trazzera Niscemi – San Michele di Ganzaria, dove sono in corso i lavori di ripavimentazione stradale, finanziati dalla Regione tramite il Genio civile di Caltanissetta.

– Foto di repertorio ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).