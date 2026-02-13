Frana a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana, evacuate cinque famiglie

SALERNO (ITALPRESS) - Frana in Costiera Amalfitana, a Vietri sul Mare, dal costone sottostante la SS163: a causa dei detriti, sono state danneggiate le reti di protezione e, per precauzione, sono state evacuate dalle abitazioni 5 famiglie. Nel pomeriggio di ieri i droni dei vigili del fuoco in azione di monitoraggio sul fronte dello smottamento. col3/gtr