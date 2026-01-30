Frana a Niscemi, Esercito sul posto. Crosetto “Difesa vicina alla comunità, proteggendola e sostenendola”

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il supporto della Difesa al fianco della popolazione. Mentre il personale dell’Esercito è all’opera per ripristinare la viabilità e i collegamenti stradali, costante l’azione di tutela da parte dei Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire ogni tentativo di sciacallaggio e aiutare le famiglie a recuperare in sicurezza gli effetti personali dalle proprie abitazioni.

“La Difesa è vicina alla comunità, proteggendola e sostenendola. Massima disponibilità all’impiego di mezzi e personale militare per portare aiuto e assistenza alla popolazione di Niscemi”. Così il Ministro Guido Crosetto sui social.

