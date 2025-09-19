Frah Quintale, fuori ora il nuovo singolo “Lunedì blu”

ROMA (ITALPRESS) – Esce il 19 settembre “Lunedì blu”, il nuovo singolo di Frah Quintale per Undamento/Warner Music Italia, a pochi giorni dall’annuncio del nuovo album “Amor Proprio” in uscita il 10 ottobre. “Lunedì blu” rappresenta il momento in cui si fanno i conti con i cambiamenti della propria vita, tra domande senza risposta e il desiderio di trovare uno spazio eterno in cui i propri ricordi rimangano immutati.

“Da diverso tempo mi capita di sognare lo stesso appartamento di continuo. Ogni volta tutto è sempre identico a come l’ho lasciato l’ultima volta. L’ho sognato così spesso che quando mi ci trovo dentro, so esattamente come muovermi e ormai è diventato un luogo che conosco come se esistesse davvero. Quando ho scritto ‘Lunedì blu’, mi sono immaginato una dimensione alternativa dove tutti i nostri ricordi restano intatti, dove per qualche ragione non c’è futuro né passato ma un presente che rimane fermo lì ad aspettarci. Nel brano faccio i conti con la realtà in continuo mutamento e mi domando se le cose che finiscono, non abbiano invece un loro posto dove poter esistere all’infinito”, ha raccontato l’artista.

“Amor Proprio” , in uscita il 10 ottobre, arriva a distanza di tre anni dal suo ultimo EP solista “Storia Breve” (2022) e a due anni dal joint album “Lovebars” con Coez (2023, disco di platino), ed è stato anticipato lo scorso giugno dal singolo “Lampo”, scritto da Frah e prodotto da Ceri.

