LIPARI (MESSINA) (ITALPRESS) – “Entro il 30 agosto 2026 avremo la necessità di rendicontare tutti gli interventi [del PNRR, ndr]. Sotto questo profilo devo dire che sulle isole minori sono concentrati 978 progetti con un impegno di spesa di 508 milioni di euro di cui 446,5 finanziati dal PNRR e altri da altre risorse”. Così il ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR Tommaso Foti in videocollegamento con gli “Stati Generali delle isole minori marine” in corso a Lipari.

“Le isole minori non sono state trascurate in questi anni sotto il profilo economico – ha detto Foti -. Già nella programmazione 2014-2020 della coesione territoriale hanno avuto risorse e un numero imponente di interventi. Tuttavia oggi abbiamo un paniere di iniziative che si stanno sviluppando e che possono cogliere l’obiettivo di diminuire il gap”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).