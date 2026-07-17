Foti “ITS Academy superano obiettivi Pnrr, oltre 40mila studenti iscritti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il laboratorio Smart Cities della Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità, inaugurato oggi a Prato presso la sede della Multiutility Estra, è un esempio concreto di uno dei tanti investimenti del PNRR volti a favorire lo sviluppo di innovazione, competenze e opportunità per i giovani”. Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, in occasione della sua visita per l’inaugurazione del laboratorio Smart Cities della Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità presso la Multiutility Estra di Prato.

“La Control Room realizzata consentirà agli studenti di formarsi utilizzando le stesse tecnologie impiegate da imprese e pubbliche amministrazioni per la gestione delle Smart Cities e dei sistemi energetici complessi”, prosegue Foti. “Per sostenere e rafforzare la crescita del sistema degli ITS, il PNRR ha stanziato 1,5 miliardi di euro. Un investimento che sta già producendo risultati concreti: gli iscritti agli ITS sono passati dai circa 11mila del 2020 agli oltre 40mila attuali, superando ampiamente il target PNRR fissato a 22mila studenti. Questa iniziativa – conclude il ministro – conferma il valore del modello ITS Academy, capace di mettere in rete formazione e impresa, preparando tecnici altamente qualificati e contribuendo alla competitività del sistema produttivo italiano”.

– foto IPA Agency –

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