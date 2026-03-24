ROMA (ITALPRESS) – “Una delle vicende che ha segnato l’Italia. La Resistenza ha aiutato a uscire più forte di prima dalla tragedia. Bisogna sempre ricordare il numero delle vittime e le responsabilità gravissime del fascismo e del nazismo, e anche l’eroismo di chi ha avuto il coraggio di opporsi e guidarci verso la libertà”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella ricorrenza dell’82esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.
IL VIDEO
-Foto xr3/Italpress-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]