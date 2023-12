ROMA (ITALPRESS) – Il segretario mazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha nominato Francesco Cannizzaro coordinatore di Forza Italia in Calabria. “Al nuovo responsabile degli azzurri calabresi i migliori auguri di buon lavoro da tutto il movimento”, si legge in una nota di Fi.

“Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato dal nostro segretario Antonio Tajani nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Con Francesco abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi, a livello locale e nazionale: tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima. Cannizzaro continuerà il positivo lavoro portato avanti da Giuseppe Mangialavori, coinvolgendo tutte le energie del nostro partito sul territorio per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria e nel Paese. Auguri e buon lavoro” ha comentato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

