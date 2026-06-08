Forum del Mediterraneo, Valditara “La scuola italiana è protagonista”

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la prima edizione del Forum dell’istruzione tecnica e professionale dei Paesi dell’area del Mediterraneo, TechSkills Forum, l’esposizione delle migliori pratiche didattiche nel campo dell’istruzione e formazione tecnica e professionale, promossa congiuntamente dall‘Italia e dall’Egitto con la partecipazione di delegazioni provenienti da 16 Paesi delle sponde Nord e Sud del Mediterraneo.

“Il Forum è stato uno spazio di dialogo strategico in cui è stato affermato il ruolo decisivo dell’Italia nel Mediterraneo per creare innovazione e sviluppo economico, a partire dalla scuola”, così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Al centro dei lavori la qualità della scuola italiana, del sistema ITS Academy e della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, detta del “4+2”.

“La grande adesione delle delegazioni ministeriali dell’area del Mediterraneo all’invito dell’Italia – continua il Ministro Valditara – e la successiva adozione della Dichiarazione d’intenti all’unanimità confermano l’autorevolezza del nostro Paese e la qualità della nostra scuola nella costruzione di una rete di cooperazione nel settore della formazione: dopo il “Made in Italy ora “Educated in Italy” come brand di successo. Nel contempo ridiamo al Mediterraneo il ruolo strategico che gli compete”.

-Foto IPA Agency-

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