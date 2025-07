Forte scossa di terremoto avvertita ai Campi Flegrei, magnitudo 4.0

NAPOLI (ITALPRESS) – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata alle ore 9:14 nell’area dei Campi Flegrei, a una profondità di circa 2,5 chilometri, tra le località di Pozzuoli e Bagnoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli.

SOSPESA MOMENTANEAMENTE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è sospesa in via precauzionale per verifiche infrastrutturali a seguito di un evento sismico di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. La circolazione potrà subire rallentamenti anche a Nord e Sud del nodo di Napoli. L’offerta commerciale è in corso di riprogrammazione. Al lavoro i tecnici di RFI per le verifiche.

-Foto Regione Campania-

(ITALPRESS).