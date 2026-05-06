Garlasco, Sempio intercettato: “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. I legali: “In grado di spiegare le captazioni”

ROMA (ITALPRESS) – Emergono nuovi, inquietanti dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi. “Ho visto il video di Chiara e Alberto” avrebbe detto Andrea Sempio in un’intercettazione, secondo quanto rivela il ‘Tg1’ sui suoi canali social. Sempre intercettato, Sempio, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza avrebbe risposto: “Non ci voglio parlare con te” prima di riattaccare il telefono.

“Perplessi di quello che è uscito”. Lo afferma a Sky Tg24 Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, commentando le ultime indiscrezioni uscite sul caso Garlasco. “Prima di trarre le conclusioni vogliamo ascoltare le varie intercettazioni audio – ha aggiunto – “Noi non abbiamo sentito intercettazioni, sono stati esposti alcuni elementi a carico di Sempio. Andrea non ha mai visto video intimi di Chiara Poggi” ha aggiunto il legale.

“Alla faccia del segreto istruttorio: ho appena lasciato il cliente e avevamo tutti il telefono spento, non può essere trasudato certo da noi quanto state rappresentando, peraltro in modo non perfettamente aderente alla realtà. Le racconto cosa è successo oggi. Il Codice impone alla Pubblica Accusa di rappresentare le fonti di prova – salvo che ciò non possa pregiudicare il corso delle indagini – ed è esattamente ciò che è avvenuto oggi. La rappresentazione è avvenuta solo oralmente, senza che ci sia stata data la possibilità di ascoltare nessun audio. Questo lo dico per correttezza. Evidentemente la Procura ha ritenuto che rappresentare queste fonti di prova non pregiudichi il corso delle indagini”. Così a “Dentro la notizia” su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, è intervenuto l’avvocato Liborio Cataliotti, commentando le indiscrezioni appena uscite circa l’esistenza di soliloqui in cui Andrea Sempio dice di aver visto video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver chiamato la vittima, che però non voleva parlare con lui.

“Ciononostante, noi preferiamo non commentare queste risultanze, ma confrontarci con le stesse, non appena il supporto che le riassume ci verrà consegnato. Dico fin da subito che il cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni, una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta fatto appello alla propria memoria”.

Alla domanda su quante siano queste nuove intercettazioni, l’avvocato Cataliotti risponde: “Non lo so quante siano. La narrazione, cioè il resoconto delle indagini, è stato piuttosto lungo. L’interrogatorio è durato due ore e quaranta, al netto degli adempimenti puramente burocratici che hanno occupato gran tempo”.

E ancora, in merito al soliloquio in cui Sempio parlerebbe della telefonata con Chiara Poggi, l’avvocato spiega: “Quegli audio non rappresenterebbero le conversazioni ma il ricordo di Sempio. Io non ho sentito l’intercettazione di questo soliloquio, l’ho vista trascritta, solo una parte, infarcita di ‘non comprensibile’. L’ascolteremo, la commenteremo, la contestualizzeremo, vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava effettivamente con sè stesso o se interloquiva con qualcuno”.

Sul suo assistito Andrea Sempio aggiunge: “Dice di essere convinto di riuscire a dare la spiegazione di ciascuno di questi dialoghi che gli sono stati letti o di questi soliloqui. Sempio ha iniziato a dare i primi chiarimenti a noi difensori”.

Se sentiranno dei testimoni nei prossimi giorni, l’avvocato Cataliotti chiarisce: “È presto per dirlo, abbiamo programmato intanto una riunione del pool, perché dovremo innanzitutto fronteggiare il risultato delle consulenze, che vengono rappresentate in modo piuttosto esaustivo e i nostri consulenti finalmente potranno confrontarsi con un dato, quella è la priorità”.

-Foto IPA Agency-

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