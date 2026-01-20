Forte aumento dei test antidoping positivi a Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un “forte aumento” dei test antidoping risultati positivi è stato registrato nello sport maltese nelle ultime settimane, secondo quanto dichiarato da Kevin Azzopardi, amministratore delegato dell’Authority for Integrity in Maltese Sport (AIMS).

Azzopardi ha spiegato che l’incremento è dovuto a controlli più incisivi e a un miglioramento dell’attività di intelligence, piuttosto che a un improvviso cambiamento nel comportamento degli atleti. Istituita nel 2022, l’AIMS è l’ente che regola lo sport a Malta, occupandosi di buona governance, antidoping, contrasto al match-fixing e tutela degli atleti. Azzopardi guida l’autorità da circa tre mesi. Tra le priorità principali, ha sottolineato, vi è la registrazione di tutte le organizzazioni sportive, come previsto dalla legge entro la fine del 2025. Finora sono state registrate 56 federazioni nazionali, mentre la maggior parte delle altre 10 ha già avviato la procedura. Su circa 400 club sportivi presenti sull’isola, circa 320 hanno completato o iniziato il processo di registrazione, con l’obiettivo di raggiungere la piena conformità entro la metà del 2026. Sul fronte antidoping, Azzopardi ha riferito che il numero di test è aumentato progressivamente, con circa 350 controlli effettuati nel 2025 e un obiettivo di 400 nel 2026, nonostante ogni test abbia un costo di circa 800 euro. Nelle ultime settimane sono emersi diversi casi positivi, tra cui calciatori della Premier League maltese e canottieri impegnati nelle regate.

Secondo Azzopardi, l’aumento è stato trainato soprattutto da test mirati basati su segnalazioni. “Abbiamo ampliato la nostra rete di informazioni e spesso i dati che riceviamo si rivelano corretti”, ha detto, osservando che le segnalazioni anonime si sono dimostrate efficaci. Azzopardi ha infine avvertito gli atleti che la cannabis rimane una sostanza vietata nello sport, nonostante le recenti modifiche legislative, ribadendo l’impegno dell’AIMS a garantire competizioni pulite e sicure in tutte le discipline.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).