Ford presenta il Ranger Raptor Special Edition

Il Ranger Raptor, la declinazione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu, da oggi sarà ancora più esclusiva, nella nuova versione Special Edition. Realizzato in un mumero limitato di esemplari per garantirne l’esclusività, il nuovo Ranger Raptor Special Edition accentua ulteriormente, in chiave sportiva, gli imponenti esterni del pick-up, abbinandoli a interni premium con dettagli di stile aggiuntivi tra cui le esclusive finiture distintive in colore rosso. tvi/mrv/red