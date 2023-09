ROMA (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivo Ford Italia sarà presente al Salone del camper, la fiera dedicata agli amanti della vanlife e delle vacanze outdoor, che si svolgerà a Parma da domani al 17 settembre. L’Ovale Blu esporrà, in anteprima nazionale, la nuova generazione del Transit Custom Nugget, il camper che porta a nuovi livelli sia il comfort sia l’esperienza di guida. Realizzato sulla piattaforma Ford lanciata quest’anno, per le nuove generazioni dei leader di mercato Transit e Tourneo Custom, e concepito per offrire un ambiente confortevole e familiare anche quando si è in viaggio, il nuovo Nugget introduce avanzate tecnologie di assistenza alla guida e di connettività. Prendendo ispirazione dal lussuoso design dell’abitacolo del Tourneo Custom, la nuova generazione del camper Ford adotta una serie di personalizzazioni e una qualità dei materiali di livello superiore, per un’esperienza a bordo premium e confortevole.

Il nuovo Transit Custom Nugget sarà disponibile nella versione Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti. Per la prima volta anche nella variante Plug-In Hybrid, che condivide la tecnologia con la Ford Kuga Plug-In Hybrid, combinando un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri, una batteria da 11,8 kWh /utilizzabili e un motore elettrico per offrire una potenza combinata di 232 CV.

La connettività è garantita dal Ford SYNC 4 (con Android Auto e Apple Carplay), mentre una gamma di sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida garantisce il massimo comfort al volante anche durante i lunghi viaggi. Il nuovo Nugget, inoltre, è concepito con la popolare configurazione “multizona” che consente agli occupanti di muoversi all’interno dell’abitacolo senza difficoltà, nonostante la presenza di due letti matrimoniali. I sedili anteriori riscaldabili e girevoli e la panca posteriore a tre posti, con riscaldamento opzionale, consentono di viaggiare in cinque in tutta comodità. Nuovi altoparlanti, porte USB-C di serie per i passeggeri, tetto sollevabile con nuovo tessuto auto-ripiegabile e tende oscuranti, completano il ricco equipaggiamento disponibile. Il Transit Custom Nugget sarà affiancato, per l’occasione, da un’inedita versione outdoor dell’iconico SUV Bronco, con accessori Ford dedicati al campeggio e alla vita all’aria aperta (porta bici e kayak, sedie, tavoli, tenda, barbecue e lampade). Il fuoristrada dell’Ovale Blu è alimentato da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia e si guadagna l’appellativo di “G.O.A.T” (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno), grazie a un sofisticato sistema di trazione integrale, disponibile in modalità di marcia normale o ridotta e a tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e fino a sette modalità di guida differenti. Queste capacità, unite agli accessori esposti al Salone del Camper, permettono al Bronco di portare l’esperienza di campeggio verso mete precedentemente irraggiungibili.

