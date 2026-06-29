Fontana “La Nato è forte quando è unita e credibile quando previene...

Fontana “La Nato è forte quando è unita e credibile quando previene le crisi”

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - "La Nato è forte quando è unita. È credibile quando, oltre a reagire, è in grado di prevenire le crisi. Ed è legittimata quando i Parlamenti partecipano ai processi decisionali, controllano l'attuazione delle scelte compiute e si assumono le proprie responsabilità davanti ai cittadini. Proprio per questo il ruolo della sua Assemblea parlamentare è essenziale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al vertice parlamentare dell'assemblea Nato in corso a Istanbul. ads/mca1 (Fonte video: Camera dei Deputati)