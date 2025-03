Fontana “Dall’Albania grandi passi avanti, opportunità per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Un rapporto strettissimo, che ha consentito la crescita di due paesi e consolidato un legame economico che punta a migliorare ulteriormente: la ‘sorellanzà tra Italia e Albania e la voglia di costruire insieme il futuro sono al centro della riflessione di Sergio Fontana, presidente di Confindustria Albania, intervistato da Claudio Brachino per il format televisivo Diplomacy Magazine dell’agenzia Italpress.



Soffermandosi in particolare sulla relazione tra Puglia e Albania, Fontana evidenzia come “è assolutamente fiorente e ricca di collaborazioni sul piano culturale, antropologico ed economico: parliamo di due popoli uniti e non divisi dal mar Adriatico. Nei momenti di difficoltà la Puglia ha dato una grande mano agli amici albanesi, consentendo gli sbarchi a Brindisi e Bari, ma loro stessi ci sono venuti in soccorso quando avevamo necessità di medici per il Covid-19: in più l’Italia è il primo partner commerciale dell’Albania, in termini sia di import che di export”.



Parlando dell’interconnessione tra i mondi d’impresa dei due paesi, spiega il numero uno di Confindustria Albania, “le aziende del territorio iscritte alla nostra associazione sono più di 200, mentre le aziende italiane in Albania sono qualche migliaio. Il trasferimento di queste imprese in loco è cominciato nei primi anni ’90, perchè volevano delocalizzare e avere manodopera a basso costo: si faceva attività a basso valore aggiunto con alta manualità, oggi invece le aziende collocate in Albania sviluppano l’Information and Communication Technology, offrendo servizi a imprese di tutto il mondo. Ci sono grandi opportunità nel Paese, che derivano dalla presenza di ottime università: Confindustria Albania è l’associazione di categoria più autorevole sul territorio, ci sono realtà che provengono non solo dalla Puglia ma anche da altre zone come Sicilia e Veneto”.



Fontana racconta poi l’evoluzione del panorama economico: “Il business è molto cambiato in questi anni: all’inizio c’erano grandi difficoltà, perchè l’Albania doveva adottare una serie di procedure e regole per avvicinarsi all’Europa, ma i passi avanti sono stati straordinari sotto il profilo delle infrastrutture, della legislazione, della lotta alla corruzione. C’è ancora molto altro da fare, ma c’è anche tanta voglia di futuro”.

