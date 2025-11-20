Fontana “Anche i Comuni hanno diritto all’autonomia, non solo le Regioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Io sono sempre stato dell'opinione che quando uno è autonomista e federalista lo deve essere sempre e in assoluto. Quindi non credo debba esserci solo maggiore autonomia per le Regioni, ma penso che anche gli enti territoriali come i Comuni e le grandi città abbiano diritto ad avere il loro spazio e la possibilità di gestire meglio le proprie competenze e le necessità che nascono sul territorio. Quella di Romeo è un'iniziativa giusta, intelligente che va perseguita". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione dei "Giochi della Cultura" commentando con i giornalisti la proposta avanzata dal capogruppo in Senato della Lega Massimiliano Romeo per assegnare poteri speciali alla città di Milano.