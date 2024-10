Fondimpresa, la formazione al centro del processo di integrazione

ROMA (ITALPRESS) - Formare cittadini stranieri residenti in Paesi terzi con l’obiettivo di una loro successiva assunzione in Italia. È l’obiettivo di un Avviso lanciato da Fondimpresa, con uno stanziamento di 5 milioni di euro. Le domande di finanziamento si possono presentare entro il 31 dicembre 2024. Il progetto sperimentale prevede anche dei corsi di italiano per favorire l’integrazione e l’inclusione, e rispondere così anche alle esigenze delle imprese che cercano manodopera qualificata. f04/sat/gtr