BARI (ITALPRESS) – Dieci milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi, esclusivamente interaziendali rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, presenta il nuovo Avviso 2/2020. In un momento delicato e particolare come quello attuale, Fondimpresa mette in campo iniziative diverse per fronteggiare al meglio la doppia emergenza, sanitaria ed economica, che sta colpendo il Paese così duramente.

Ogni singola impresa partecipante ai piani presentati a valere sull’Avviso 2/2020 si vedrà concedere un contributo aggiuntivo per un importo compreso tra 1.500,00 e 3.500,00 euro, in base quanto previsto dal regime di aiuti prescelto sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione aziendale, secondo le modalità e le condizioni previste dall’Avviso. Il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare l’importo complessivo di 40.000 euro. La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020 fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020.

“L’Avviso 2/2020 di Fondimpresa – sostiene il presidente di OBR Puglia Fondimpresa Antonio Galeone – costituisce una nuova straordinaria modalità di supporto alla ripresa del sistema produttivo in questa fase di convivenza con la pandemia da Covid. Lo strumento innovativo di Fondimpresa si integra e completa le iniziative della Regione Puglia per quanto riguarda la formazione professionale, volto a supportarle con la Formazione a distanza. L’obiettivo comune è quello di non paralizzare completamente i percorsi formativi, in attesa della ripresa delle attività in presenza. L’esperienza Covid deve essere valorizzata per pervenire ad una messa a sistema della formazione continua che consenta un’azione armonica fra le iniziative del Fondo interprofessionale e quelle delle Istituzioni.

In Puglia sono oltre 11.000 le imprese aderenti a Fondimpresa di cui oltre 7000 hanno le caratteristiche per partecipare al bando. Nel 2019 sono stati circa 650 i piani finanziati da Fondimpresa alle aziende pugliesi per un valore che supera i 2 milioni di euro di finanziamenti.

