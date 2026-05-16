Scoperta una base del falso nel Napoletano, sequestrati oltre 38mila articoli contraffatti

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato una base logistica del falso nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), sottoponendo a sequestro oltre 38mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando il responsabile.

In particolare, l’attività investigativa, inizialmente concentrata nei pressi di Porta Nolana e del mercato rionale della “Maddalena”, ha permesso di ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione di articoli contraffatti, giungendo a individuare un soggetto di nazionalità marocchina, residente nella zona, dedito ad effettuare consegne di merce illegale in diversi “mercati del falso” della città.

Attraverso una mirata attività di osservazione e pedinamento, è stato così scoperto a San Giuseppe Vesuviano un magazzino di circa 250 mq, al cui interno erano depositate numerose scatole contenenti prodotti contraffatti, perlopiù calzature recanti noti marchi d’impresa, quali Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance, oltre a giubbini e magliette. Il responsabile è stato denunciato per i reati di detenzione ai fine della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

– Foto GDF –

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