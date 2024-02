Fondi Ue, nuova guida interattiva per le zone rurali

La Commissione europea ha lanciato una nuova guida interattiva che traccia tutte le opportunità di finanziamento disponibili per le zone rurali. L'individuazione dell'opzione più appropriata non è sempre semplice per i potenziali beneficiari. Il pacchetto di strumenti per le zone rurali raccoglie opportunità provenienti da 26 diversi fondi dell'Unione: dalla politica agricola comune ai fondi di coesione, a Orizzonte Europa e al dispositivo per la ripresa e la resilienza. In pochi clic, gli imprenditori rurali e le autorità locali possono trovare i migliori finanziamenti disponibili per aiutarli a sviluppare il loro progetto.