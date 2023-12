ROMA (ITALPRESS) – Si intitola “L’essenziale. Appunti di un lettore avventuroso” (Solferino) ed è l’ultimo libro scritto dal giornalista di La7 e conduttore della trasmissione Dimartedì, Giovanni Floris. Il saggio è stato presentato a Roma in occasione del dibattito organizzato da Fondazione Lottomatica presso il Centro Studi Americani.

L’evento è stato introdotto dal direttore del Centro Studi Americani Roberto Sgalla e dall’amministratore delegato del gruppo Lottomatica Guglielmo Angelozzi. A dialogare con l’autore è stato lo storico e direttore della School of Government della Luiss Guido Carli Giovanni Orsina, con la moderazione della giornalista del Tg1, Maria Soave.

L’ultimo libro di Floris ripercorre la sua carriera da giornalista e conduttore televisivo, le sue esperienze, le scelte professionali e personali che sono state sempre accompagnate da un coro di autori e compagni di vita e di letture con i quali ha condiviso scoperte e riflessioni. Attraverso i titoli di grandi classici, romanzi e poesie, l’autore presenta una prospettiva unica su come i libri possano arricchire la vita di ognuno di noi, guidandoci attraverso le varie fasi della nostra vita.

La presentazione de “L’essenziale” si inserisce a pieno titolo nel filone delle iniziative culturali e scientifiche condotte da Fondazione Lottomatica nel corso del 2023, di cui fanno parte, ad esempio, la ricerca promossa insieme al Censis sul tema “Donne, lavoro e sport in Italia”, il report dal titolo “Gli italiani e il mutamento climatico” a cura di Maurizio Ferrera e Percorsi di secondo welfare e il progetto di ricerca-intervento per promuovere la coesione sociale a scuola e contrastare le discriminazioni promosso con l’Università europea di Roma. Il dibattito di ieri arriva dopo quello che ha visto protagonista nei mesi scorsi la professoressa di Diritto amministrativo dell’Università degli Studi Roma, Luisa Torchia, autrice del volume dal titolo “Lo Stato digitale” edito da Il Mulino.

