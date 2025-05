ROMA (ITALPRESS) – Con ordinanza dell’11 maggio scorso, il giudice del tribunale di Roma, Flora Mazzaro, ha accolto il ricorso cautelare del presidente Alfonsino Mei, assistito dagli avvocati Claudio Coratella e Andrea Rossi, e ha sospeso la delibera del 30 ottobre 2024 con cui l’assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco lo aveva dichiarato decaduto dalla carica di consigliere.

L’ordinanza arriva circa un mese dopo quella con la quale, lo stesso tribunale, accogliendo il ricorso cautelare di Mei, aveva sospeso la delibera del Cda di Enasarco con la quale era stato revocato dalla carica di presidente della Fondazione. La recente ordinanza, oltretutto, ha evidenziato come i comportamenti ascritti a Mei devono ritenersi allo stato “non provati o difficilmente qualificabili come ipotesi di conflitto di interesse”.

Mei si è detto soddisfatto anche del nuovo esito, sottolineando come “è una decisione netta, che dà un segnale di chiarezza e rigore. Il giudice ha rilevato come la mia revoca alla carica di consigliere fosse stata adottata in spregio delle norme statutarie e ignorando totalmente l’invito esplicito del Collegio Sindacale ad astenersi da qualunque atto straordinario, vista la delicatezza della situazione e l’intervento dei ministeri vigilanti. Una vicenda che dimostra quanto sia essenziale garantire il rispetto dello statuto e dei principi di trasparenza procedurale in ogni momento della vita di un ente, soprattutto quando in gioco c’è la legittimità delle sue decisioni e la fiducia degli iscritti“, ha concluso.

