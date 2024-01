TORINO (ITALPRESS) – A partire dal 1 marzo Manuel Follis assumerà l’incarico di capo della comunicazione e delle relazioni esterne di Fondazione CRT. In tale veste coordinerà anche le attività internazionali dell’ente. Follis, 48 anni, giornalista professionista, ha svolto per molti anni l’attività in ambito economico finanziario all’interno del gruppo Class, nella redazione di MF e Milano Finanza. Successivamente si è occupato di economia e finanza nelle pagine nazionali di economia de La Stampa.

Foto: ufficio stampa Fondazione CRT

(ITALPRESS).