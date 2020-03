Realizzare un’operazione straordinaria di sostegno al Terzo settore meridionale, mediante la concessione di contributi a fondo perduto da erogare non a singoli progetti, ma a tutte le organizzazioni con esperienza e radicamento nei territori. È la proposta lanciata, dalle prime colonne del Mattino di oggi, dal presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, affinché la dura crisi sanitaria, economica e sociale determinata dal Coronavirus non diventi ancora più drammatica e irreversibile nel prossimo futuro.

“Le recenti misure adottate dal Governo – scrive Borgomeo, in un editoriale dal titolo ‘Dramma Sud, servono aiuti senza vincoli’ – non sono sufficienti, le dimensioni della crisi suggeriscono ben altri interventi. È il momento di realizzare un’operazione straordinaria, mediante la concessione di contributi a fondo perduto da erogare, non in base a una faticosa selezione di progetti, ma a tutte le organizzazioni di Terzo settore meridionale con esperienza e radicamento nei territori”.

“Le risorse finanziarie – suggerisce ancora Borgomeo – possono essere reperite dai Fondi strutturali: in primis i 500 milioni di euro del Pon inclusione 2014-2020 ancora non impegnati; se necessario disimpegnando alcune risorse Fse destinate a progetti di difficile realizzazione; ed infine verificando la possibilità di utilizzare a tale scopo la splendida intuizione del Ministro Provenzano che ha previsto la possibile anticipazione dei fondi Sie 2021-2027”.

