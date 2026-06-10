Fonda “Dagli europei netta contrarietà alla guerra in Iran”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - L'opinione pubblica europea boccia l'attacco militare in Iran. È quanto emerge da un'indagine condotta da SWG e Polling Europe, illustrata da Rado Fonda, Head of Research dei due istituti di ricerca, intervistato da Claudio Brachino nel corso di Primo Piano Europa, format televisivo dell'agenzia Italpress. I numeri sono chiari: il 56% dei cittadini europei giudica non giustificata l'operazione militare contro Teheran. Di questi, il 36% la ritiene “per niente giustificata” e un ulteriore 20% “solo in parte”. Solo un europeo su quattro - il 25% - si dice favorevole e concorda con quanto è stato fatto. “L'opinione pubblica europea è abbastanza in linea con il Papa”, ha commentato Fonda, sottolineando come il dissenso sia trasversale e netto. sat/mrv