Folgiero “Mini nucleare sulle navi, l’Italia è già partita”

MILANO (ITALPRESS) – “Studiamo il nucleare a mare da tempo. Non siamo gli unici: è in atto una corsa globale al nucleare di quarta generazione che rivoluzionerà il trasporto marittimo”. Lo rivela Pierroberto Folgiero, Ceo di Fincantieri in una intervista a “Il Corriere della Sera”.

“Una nave alimentata a energia nucleare può navigare per 20-25 anni senza bisogno di carburante e abbattendo di molto l’impatto ambientale. Per l’Italia e l’Europa una grande opportunità” afferma. “Con il nucleare di quarta generazione e l’automazione nella quale siamo leader potremo scrivere un nuovo capitolo anche in tema di crescita, filiere industriali, autonomia energetica. Nel mondo navale la miniaturizzazione dei reattori non è una novità. Esistono già applicazioni militari da molti decenni. La quarta generazione, però, ha caratteristiche di sicurezza diverse e utilizza sistemi di raffreddamento alternativi all’acqua pressurizzata. Noi studiamo quelli di raffreddamento a piombo”.

Sull’alimentazione dei mini reattori Folgiero spiega “Possono essere alimentati a plutonio, cioè con lo scarto prodotto dal reattore tradizionale che a sua volta parte dall’uranio. Questo plutonio ha ancora una grandissima carica energetica ed è ‘geopoliticamentè più disponibile. Non lo devi ottenere da chi estrae uranio: è combustibile esausto dei reattori tradizionali”.

Su questo progetto Fincantieri sta lavorando “con diversi partner. Collaboriamo con la Marina Militare nell’ambito del progetto Minerva e con attori come Ansaldo Nucleare e Newcleo”. L’Italia è in grado di giocare questa partita, perchè “quello che non si sa è che disponiamo di competenze significative. Non siamo un Paese nucleare, ma molte aziende ed esperti italiani continuano a lavorare nei principali programmi nucleari internazionali”. Folgiero, infine, sui primi test in mare, conclude: “Detto che è sempre difficile indicare i tempi dell’innovazione tecnologica, gli esperti concordano per ora sull’inizio del prossimo decennio”.

foto: IPA Agency

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