Focus Salute – Tumore al seno, l’impatto su maternità e ruolo sociale

Focus Salute – Tumore al seno, l’impatto su maternità e ruolo sociale

MILANO (ITALPRESS) - Il tumore al seno provoca nelle pazienti anche una forte preoccupazione per la fertilità e per l'impatto sul ruolo lavorativo e sociale. Nel centoventiduesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza altre dimensioni del cancro al seno. sat/gsl