Home Video News Economia Folgiero “Marina Militare e industria collaborano per sicurezza Mediterraneo”
Folgiero “Marina Militare e industria collaborano per sicurezza Mediterraneo”
ROMA (ITALPRESS) - "Nella sicurezza del Mediterraneo c'è un grandissimo contributo della della nostra Marina e c'è anche l'industria. Un'industria che segue i nuovi requisiti, le nuove esigenze, si concentra sulle nuove minacce e sviluppa nuove tecnologie". Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, a margine di "DIPLOSEC2026 – Luiss Diplomatic and Security Forum". xq8/sat/gtr