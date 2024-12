Focus Salute – Neurobiologia del sorriso e arte di vivere

MILANO (ITALPRESS) - Quanto sorridi? Come sorridi? Perché sorridi? Quanto sorridono le persone che ami? Il sorriso è un comportamento strategico nelle relazioni umane, fin da piccoli, perché è un potente “change maker”, modificatore sociale. Può esprimere ricompensa, affetto e amore, o dominanza, con espressioni del volto ben diverse. Ha una solida base neurobiologica. Coinvolge i neuroni specchio, motori per eccellenza; stimola i neuroni che producono neuro-ormoni amici, come l’ossitocina, che scrive nel cervello il nome e il volto di chi, sorridendoci con amore, ci rende più felici; e riduce l’attività dei neuro-ormoni che attivano l’asse dello stress, con riduzione del cortisolo e del senso di solitudine. Nel sessantaquattresimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le basi biologiche e le funzioni del sorriso, metro di misura della nostra salute fisica e mentale. sat/gsl