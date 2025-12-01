Focus Salute – Fibromi uterini, sintomi e conseguenze

MILANO (ITALPRESS) - Perché il ciclo può diventare più abbondante? Perché può essere più difficile avere una gravidanza se ci sono fibromi all'utero? Perché la fibromatosi può causare dolore pelvico? Nel centododicesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori che rendono sintomatici i fibromi, tra cui dimensioni, sede e velocità di crescita, e le conseguenze per l'intera salute della donna. sat/gsl