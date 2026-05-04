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Tg News – 4/5/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delitto Garlasco, convocati anche gemelle Cappa e Marco Poggi - Crans-Montana, Presidente Svizzera: “Basta con invio fatture a famiglie” - Teheran: “Nessuna petroliera ha attraversato Hormuz” - Meloni vedrà Rubio ma non condivide disimpegno Usa su Nato - Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona - Epidemia su una nave da crociera, 3 morti - Inter, uno scudetto da 20 milioni che ne frutta 120 - Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano la loro partnership - Previsioni 3B Meteo 5 Maggio azn