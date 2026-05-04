Fontana “Diplomazia parlamentare può aiutare a trovare soluzioni comuni”

ROMA (ITALPRESS) - "È un momento molto importante e significativo. Serve la diplomazia parlamentare per fare un tentativo affinché l'Unione Europea possa, attraverso i propri Parlamenti, cercare di analizzare i problemi e risolverli in maniera comune". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a margine della Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue, a Copenaghen. sat/gtr (fonte video: Camera dei Deputati)