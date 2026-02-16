Focus Salute – Desiderio ed eccitazione dopo il tumore al seno

MILANO (ITALPRESS) - Tumore al seno: in che modo menopausa, intervento chirurgico per rimuovere il tumore e terapie adiuvanti anti ormonali possono colpire il desiderio e l’eccitazione sessuale? Quanto pesano chemioterapia e radioterapia, quando indicate, nel peggiorare il bilancio di salute sul fronte della sessualità? Nel centoventitreesimo numero di Focus Salute, format tv dell'Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza le diverse modalità con cui il tumore al seno, e le terapie necessarie per curarlo, possono ledere desiderio ed eccitazione, e le strategie ottimali per proteggere questi aspetti cardinali della qualità della vita e dell’intimità di coppia. sat/gsl