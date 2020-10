POTENZA (ITALPRESS) – “Sono stati registrati 9 casi positivi, tutti asintomatici, tra gli addetti del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘San Carlò di Potenza. A fronte delle verifiche già effettuate, si intende precisare, d’intesa con la Direzione generale dell’ospedale, che il focolaio non è partito all’interno del nosocomio, ma è legato a un evento privato a cui hanno preso parte fuori dalla struttura sanitaria diversi addetti del reparto, non osservando le necessarie misure di sicurezza”. E’ quanto fa sapere il dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata, che coglie l’occasione “per ricordare che l’unico mezzo per contrastare la diffusione e il contagio del virus Covid-19 sono il rispetto delle prescrizioni di contenimento: utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare gli assembramenti e lavare con frequenza le mani”.

“Il reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale ‘San Carlò è regolarmente aperto e sono garantite tutte le misure di sicurezza così come è stato fatto finora”, conclude la nota.

